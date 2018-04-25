BRIEF-Evo Payments Inc Files For IPO Of Up To $100 Million

April 25 (Reuters) - Evo Payments Inc :
* EVO PAYMENTS INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING
* EVO PAYMENTS INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NASDAQ UNDER THE SYMBOL “EVOP”
* EVO PAYMENTS INC SAYS J.P. MORGAN, BOFA MERRILL LYNCH, CITIGROUP ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* EVO PAYMENTS INC SAYS DEUTSCHE BANK SECURITIES, SUNTRUST ROBINSON HUMPHREY, BARCLAYS ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* EVO PAYMENTS INC SAYS COWEN AND COMPANY, GOLDMAN SACHS & CO. LLC, REGIONS SECURITIES LLC ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* EVO PAYMENTS INC SAYS WILLIAM BLAIR IS AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* EVO PAYMENTS INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text : (bit.ly/2KgSQDR)