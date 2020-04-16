Healthcare
April 16, 2020 / 9:56 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Evolus Provides Strategic Business Update

1 Min Read

April 16 (Reuters) - Evolus Inc:

* EVOLUS PROVIDES STRATEGIC BUSINESS UPDATE

* EVOLUS INC - WE PLAN TO INTRODUCE A NEW STIMULUS PROGRAM, EXECUTED THROUGH OUR FULLY INTEGRATED DIGITAL PLATFORM

* EVOLUS INC - “SHIFT TOWARDS GREATER DIGITAL RELIANCE RESULTS IN A RESET OF EVOLUS EXPENSE BASE AND WILL IMPACT EMPLOYEES”

* EVOLUS INC - AS A RESULT OF CHANGES, EVOLUS WILL BE A LEANER ORGANIZATION

* EVOLUS INC - PRELIMINARY, UNAUDITED CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENT WERE APPROXIMATELY $100 MILLION AS OF MARCH 31, 2020

* EVOLUS INC - ANTICIPATE OUR CASH WILL CONTINUE TO FUND COMPANY FOR MORE THAN TWELVE MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

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