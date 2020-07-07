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July 7, 2020 / 12:50 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Evolus Provides Update On United States International Trade Commission (USITC) Case

1 Min Read

July 6 (Reuters) - Evolus Inc:

* EVOLUS PROVIDES UPDATE ON UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION (USITC) CASE

* NON-BINDING INITIAL DECISION BY THE ALJ FINDS A VIOLATION OF SECTION 337 OF THE TARIFF ACT OF 1930

* EVOLUS SAYS STRONGLY DISAGREE WITH INITIAL DETERMINATION AND LOOK FORWARD TO THE FULL COMMISSION’S FINAL DETERMINATION TARGETED FOR NOVEMBER 6, 2020

* EVOLUS SAYS INTEND TO PETITION THE COMMISSION TO REVIEW THE INITIAL DETERMINATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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