BRIEF-Evolus Reports First Quarter 2020 Results

May 11 (Reuters) - Evolus Inc:
* EVOLUS REPORTS FIRST QUARTER 2020 RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE
* EVOLUS INC - $10.5 MILLION IN NET REVENUES FOR Q1 OF 2020
* EVOLUS INC - CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS WERE $99.6 MILLION AS OF MARCH 31, 2020
* EVOLUS INC - DO NOT EXPECT EUROPEAN NET REVENUES IN 2020
* EVOLUS INC - EXPECTS ITS CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS WILL BE SUFFICIENT TO FUND ITS OPERATIONS FOR AT LEAST NEXT TWELVE MONTHS
* EVOLUS INC - SIGNIFICANTLY REDUCED ITS COST STRUCTURE DURING APRIL 2020
* EVOLUS INC - QTRLY LOSS PER SHARE $0.59 Source text for Eikon: Further company coverage: