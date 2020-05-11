Healthcare
May 11, 2020 / 11:06 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Evolus Reports First Quarter 2020 Results

1 Min Read

May 11 (Reuters) - Evolus Inc:

* EVOLUS REPORTS FIRST QUARTER 2020 RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE

* EVOLUS INC - $10.5 MILLION IN NET REVENUES FOR Q1 OF 2020

* EVOLUS INC - CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS WERE $99.6 MILLION AS OF MARCH 31, 2020

* EVOLUS INC - DO NOT EXPECT EUROPEAN NET REVENUES IN 2020

* EVOLUS INC - EXPECTS ITS CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS WILL BE SUFFICIENT TO FUND ITS OPERATIONS FOR AT LEAST NEXT TWELVE MONTHS

* EVOLUS INC - SIGNIFICANTLY REDUCED ITS COST STRUCTURE DURING APRIL 2020

* EVOLUS INC - QTRLY LOSS PER SHARE $0.59 Source text for Eikon: Further company coverage:

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