Switzerland Market Report
August 21, 2019 / 5:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Evolva H1 Product Revenues Up At 3.0 Million Francs

1 Min Read

Aug 21 (Reuters) - EVOLVA HOLDING SA:

* PRODUCT REVENUES REACHED CHF 3.0 MILLION IN FIRST HALF OF 2019 (+65%)

* OVERALL REVENUES WERE CHF 6.4 MILLION, UP 67% COMPARED TO PRIOR YEAR

* ON TRACK TO REACH CASH BREAK-EVEN IN 2021/23 TIMEFRAME

* IMPROVED OPERATIONAL STRUCTURE AND BUSINESS PROCESSES RESULTING IN SIGNIFICANTLY LOWER OPERATING EXPENSES (OPEX)

* CASH POSITION OF CHF 45.3 MILLION ON 30 JUNE 2019 (31 DECEMBER 2018: CHF 60.4M) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below