BRIEF-Evotec, Apeiron Biologics receive milestone payment from Sanofi

Jan 8 (Reuters) - Evotec Ag:
* SAYS EVOTEC AND APEIRON ACHIEVE FIRST MILESTONE IN IMMUNO-ONCOLOGY ALLIANCE WITH SANOFI
* SAYS MILESTONE PAYMENT OF EUR 3 M WILL BE SPLIT EQUALLY BETWEEN TWO BIOTECH COMPANIES
* SAYS SUCCESS PAYMENT WAS TRIGGERED WHEN PARTNERS SUCCESSFULLY ADVANCED AN UNDISCLOSED, NOVEL IMMUNO-ONCOLOGY SMALL MOLECULE INTO LATE-STAGE PRE-CLINICAL DEVELOPMENT
* SAYS UNDER ALLIANCE, THREE COMPANIES WORK TOGETHER TO IDENTIFY SMALL MOLECULE LEADS AND TARGETS FOR NEXT-GENERATION THERAPIES IN IMMUNO-ONCOLOGY Source text for Eikon: Further company coverage: (Frankfurt newsroom)