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February 22, 2018 / 5:41 AM / Updated 8 hours ago

BRIEF-EVS Broadcast Equipment Q4 EBIT Up At 16.5 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - EVS BROADCAST EQUIPMENT SA:

* Q4 REVENUE EUR ‍​39.7 MILLION VERSUS EUR 27.0 MILLION YEAR AGO

* Q4 EBIT EUR 16.5‍​ MILLION VERSUS EUR 6.5 MILLION YEAR AGO

* Q4 NET PROFIT GROUP SHARE EUR ‍​11.0 MILLION VERSUS EUR 4.9 MILLION YEAR AGO

* TO PROPOSE TOTAL GROSS DIVIDEND OF EUR 1.00 PER SHARE

* TOTAL GROSS DIVIDEND INCLUDES INTERIM DIVIDEND OF EUR 0.50 PER SHARE PAID IN NOV 2017‍​

* IN 2018, EXPECTS OPEX TO GROW MODERATELY COMPARED TO 2017

* ORDER BOOK (TO BE INVOICED IN 2018) ON FEB 15, 2018 AMOUNTS TO EUR 37.5 MILLION

* ALSO HAS EUR 4.7 MILLION OF ORDERS TO BE INVOICED IN 2019 AND BEYOND Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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