BRIEF-EVS Broadcast Equipment Q4 EBIT Up At 16.5 Million Euros

Feb 22 (Reuters) - EVS BROADCAST EQUIPMENT SA:
* Q4 REVENUE EUR 39.7 MILLION VERSUS EUR 27.0 MILLION YEAR AGO
* Q4 EBIT EUR 16.5 MILLION VERSUS EUR 6.5 MILLION YEAR AGO
* Q4 NET PROFIT GROUP SHARE EUR 11.0 MILLION VERSUS EUR 4.9 MILLION YEAR AGO
* TOTAL GROSS DIVIDEND INCLUDES INTERIM DIVIDEND OF EUR 0.50 PER SHARE PAID IN NOV 2017
* IN 2018, EXPECTS OPEX TO GROW MODERATELY COMPARED TO 2017
* ORDER BOOK (TO BE INVOICED IN 2018) ON FEB 15, 2018 AMOUNTS TO EUR 37.5 MILLION
* ALSO HAS EUR 4.7 MILLION OF ORDERS TO BE INVOICED IN 2019 AND BEYOND Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)