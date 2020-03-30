BRIEF-Exacompta Clairefontaine FY Operating Income Up At 19.8 Million Euros

March 30 (Reuters) - EXACOMPTA CLAIREFONTAINE SA:
* ON CORONAVIRUS: AT THE TIME OF WRITING, ALL UNITS ARE CONTINUING OPERATIONS SO AS TO MEET CUSTOMER REQUIREMENTS AND SAFEGUARD OUR EMPLOYEES’ JOBS
* NEW SITUATION CREATED BY THE CURRENT COVID-19 EPIDEMIC HAS DISRUPTED OUR ECONOMIC FORECASTS
* FY NET INCOME AFTER CORPORATE TAX EUR 17.1 MILLION VERSUS EUR 12.5 MILLION YEAR AGO
* FY OPERATING INCOME EUR 19.8 MILLION VERSUS EUR 14.9 MILLION YEAR AGO
* PERSISTENT DEMAND FOR OUR PRODUCTS AND MARGINS GENERATED OVER THE FIRST FEW WEEKS OF 2020 LED US TO FORECAST EARNINGS GROWTH FOR THIS YEAR
* GROSS CASH AND CASH EQUIVALENTS OF EUR 179,250,000 AT 31 DECEMBER 2019
* GROUP NET BORROWINGS AMOUNTED TO EUR 79,645,000 AT 31 DECEMBER 2019
* NEW SITUATION CREATED BY THE CURRENT COVID-19 EPIDEMIC HAS DISRUPTED OUR ECONOMIC FORECASTS Source text: bit.ly/2UukYuz Further company coverage: (Gdansk Newsroom)