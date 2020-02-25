Healthcare
February 25, 2020 / 3:45 AM / Updated 19 minutes ago

BRIEF-Exact Sciences Announces Upsizing, Pricing Of 0.3750% Convertible Senior Notes Due 2028

1 Min Read

Feb 24 (Reuters) - Exact Sciences Corp:

* EXACT SCIENCES ANNOUNCES UPSIZING AND PRICING OF 0.3750% CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2028

* UPSIZED OFFERING FROM $850 MILLION TO $1.0 BILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT

* EXPECTS TO USE ABOUT $150 MILLION OF NET PROCEEDS TO REPURCHASE A PORTION OF ITS EXISTING 1% CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2025

* NOTES WILL BE SENIOR UNSECURED OBLIGATIONS OF COMPANY AND WILL BEAR INTEREST AT A RATE OF 0.3750% PER ANNUM

* INTEREST ON NOTES WILL BE PAYABLE SEMI-ANNUALLY IN ARREARS ON MARCH 1 AND SEPTEMBER 1 OF EACH YEAR, BEGINNING SEPTEMBER 1, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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