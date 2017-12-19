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#Market News
December 19, 2017 / 7:04 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Excelsior Mining Announces Oversubscription Of Private Placement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Excelsior Mining Corp:

* EXCELSIOR MINING CORP ANNOUNCES OVERSUBSCRIPTION OF PRIVATE PLACEMENT

* EXCELSIOR MINING CORP SAYS NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT ANNOUNCED ON DECEMBER 11 HAS BEEN UPSIZED, TO RAISE A TOTAL OF C$38.6 MILLION

* EXCELSIOR MINING CORP - TO RAISE C$38.6 MILLION THROUGH ISSUANCE OF 38.6 MILLION COMMON SHARES OF EXCELSIOR AT A PRICE OF C$1.00 PER COMMON SHARE

* EXCELSIOR MINING - PROCEEDS TO BE USED FOR DEVELOPMENT, CONSTRUCTION, MAINTENANCE OF CO‘S GUNNISON COPPER PROJECT, WITH ACQUISITION OF LONG LEAD ITEMS

* EXCELSIOR MINING - ALSO CONFIRMS AFFILIATE OF GREENSTONE RESOURCES INTENDS TO ACQUIRE 16.5 MILLION SHARES IN OFFERING FOR GROSS PROCEEDS OF C$16.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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