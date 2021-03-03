Directory of sitesLoginContactSupport
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
everythingNews

BRIEF-EXCLUSIVE-GM Says​ Not Taken Downtime Or Reduced Shifts At Any Of Truck Plants Due To Semiconductor Shortage

By Reuters Staff

1 Min Read

March 3 (Reuters) -

* EXCLUSIVE-GENERAL MOTORS SAYS HAS NOT TAKEN DOWNTIME OR REDUCED SHIFTS AT ANY OF TRUCK PLANTS DUE TO SEMICONDUCTOR SHORTAGE: SPOKESPERSON

* EXCLUSIVE-GM SAYS GRAVATAI PLANT IN BRAZIL WILL TAKE DOWNTIME IN APRIL AND MAY

* EXCLUSIVE-GM SAYS EXTENDING DOWNTIME AT SAN LUIS POTOSI THROUGH END OF MARCH, AND AT FAIRFAX AND CAMI TO AT LEAST MID-APRIL

* EXCLUSIVE-GM SAYS COMPANY CONTEMPLATED THE DOWNTIME AT THE PLANTS WHEN 2021 OUTLOOK WAS DISCUSSED LAST MONTH

* EXCLUSIVE-GM SAYS CONTINUE TO WORK CLOSELY WITH SUPPLY BASE TO FIND SOLUTIONS FOR SUPPLIERS’ SEMICONDUCTOR REQUIREMENTS Source text: bit.ly/2OjAEjD

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up