BRIEF-EXCLUSIVE-GM Says​ Not Taken Downtime Or Reduced Shifts At Any Of Truck Plants Due To Semiconductor Shortage

March 3 (Reuters) -
* EXCLUSIVE-GENERAL MOTORS SAYS HAS NOT TAKEN DOWNTIME OR REDUCED SHIFTS AT ANY OF TRUCK PLANTS DUE TO SEMICONDUCTOR SHORTAGE: SPOKESPERSON
* EXCLUSIVE-GM SAYS GRAVATAI PLANT IN BRAZIL WILL TAKE DOWNTIME IN APRIL AND MAY
* EXCLUSIVE-GM SAYS EXTENDING DOWNTIME AT SAN LUIS POTOSI THROUGH END OF MARCH, AND AT FAIRFAX AND CAMI TO AT LEAST MID-APRIL
* EXCLUSIVE-GM SAYS COMPANY CONTEMPLATED THE DOWNTIME AT THE PLANTS WHEN 2021 OUTLOOK WAS DISCUSSED LAST MONTH
* EXCLUSIVE-GM SAYS CONTINUE TO WORK CLOSELY WITH SUPPLY BASE TO FIND SOLUTIONS FOR SUPPLIERS’ SEMICONDUCTOR REQUIREMENTS Source text: bit.ly/2OjAEjD
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