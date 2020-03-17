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March 17, 2020 / 8:37 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Executives From Some Asset Managers Told BoE's New Governor That Financial Markets Should Close For Two Weeks- WSJ

1 Min Read

March 17 (Reuters) -

* EXECUTIVES FROM SOME OF BIGGEST ASSET MANAGERS TOLD BANK OF ENGLAND’S NEW GOVERNOR ON MONDAY THAT FINANCIAL MARKETS SHOULD CLOSE FOR TWO WEEKS - WSJ

* BOE’S BAILEY HELD CALL WITH SENIOR EXECUTIVES FROM ASSET MANAGERS INCLUDING VANGUARD, BLACKROCK, JPMORGAN AND BANK OF NEW YORK MELLON CORP- WSJ

* MAJORITY OF PARTICIPANTS ON CALL WITH BOE'S BAILEY SAID THEY DIDN’T THINK SHUTTERING MARKETS WOULD HELP ADDRESS DEEPENING CRISIS FROM CORONAVIRUS-WSJ Source text : on.wsj.com/2w6Prpb Further company coverage:

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