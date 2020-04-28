BRIEF-Exel Industries Q2 Sales Down At EUR 194.9 Mln

April 28 (Reuters) - EXEL INDUSTRIES SA:
* Q2 SALES EUR 194.9 MILLION VERSUS EUR 216.8 MILLION YEAR AGO
* DECREASE IN SALES MAINLY DUE TO IMPACT OF COVID-19 ON AGRICULTURAL SPRAYING, GARDEN WATERING AND SPRAYING ACTIVITIES
* IN THE SHORT TERM, THE PUBLIC HEALTH CRISIS WILL REDUCE OUR ACTIVITY TO VARYING DEGREES - CEO
* GARDEN WATERING ACTIVITY DIRECTLY IMPACTED BY CLOSURE OF SHOPS, HARDWARE STORES AND GARDEN CENTE RS
* ON GARDEN WATERING: STANDSTILL LEADS TO SLOWDOWN AT HOZELOCK AND TRICOFLEX FACTORIES
* ON INDUSTRIAL SPRAYING: SHUTDOWN LEADS TO DELIVERY DELAYS, DROP IN ORDER NUMBERS AND RECONSIDERATION OF INVESTMENTS AMONG MAJOR CLIENTS
* AGRICULTURAL COMMODITIES MARKET COPING WELL WITH CRISIS, WITH EXCEPTION OF SUGAR
* INDUSTRIAL SPRAYING BUSINESS IMPACTED BY EXTENDED SHUTDOWN OF AUTOMOBILE MANUFACTURERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)