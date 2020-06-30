Healthcare
June 30, 2020 / 12:05 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Exelixis Announces Initiation Of Phase 3 Pivotal Trial For Previously Treated Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer

1 Min Read

June 30 (Reuters) - Exelixis Inc:

* EXELIXIS ANNOUNCES INITIATION OF CONTACT-02 PHASE 3 PIVOTAL TRIAL OF CABOZANTINIB IN COMBINATION WITH ATEZOLIZUMAB IN PREVIOUSLY TREATED METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER

* EXELIXIS INC - CONTACT-02 IS SECOND OF THREE PHASE 3 PIVOTAL TRIALS THAT ARE PART OF A CLINICAL COLLABORATION WITH ROCHE

* EXELIXIS INC - INITIATION FOLLOWS POSITIVE RESULTS FROM COHORT 6 OF PHASE 1B COSMIC-021 TRIAL

* EXELIXIS INC - CO-PRIMARY ENDPOINTS OF CONTACT-02 TRIAL ARE PROGRESSION-FREE SURVIVAL AND OVERALL SURVIVAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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