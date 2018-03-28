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March 28, 2018 / 5:20 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Exelixis Says Ipsen received validation of the application for variation to the Cabometyx

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Exelixis Inc:

* EXELIXIS’ PARTNER IPSEN ANNOUNCES EMA VALIDATION OF THE APPLICATION FOR A NEW INDICATION FOR CABOMETYX® (CABOZANTINIB) FOR PREVIOUSLY TREATED ADVANCED HEPATOCELLULAR CARCINOMA

* ‍FILING IS BASED ON RESULTS OF GLOBAL PIVOTAL PHASE 3 CELESTIAL TRIAL, WHICH MET ITS PRIMARY ENDPOINT OF OVERALL SURVIVAL (OS)​

* ‍CABOZANTINIB PROVIDED A STATISTICALLY SIGNIFICANT AND CLINICALLY MEANINGFUL IMPROVEMENT IN OS COMPARED WITH PLACEBO​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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