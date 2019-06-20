Switzerland Market Report
June 20, 2019 / 10:25 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Exelixis Says No New Safety Signals Were Identified With Combination Of Cobimetinib And Atezolizumab

1 Min Read

June 20 (Reuters) - Exelixis Inc:

* EXELIXIS - ON JUNE 19 INFORMED BY GENENTECH, IMSPIRE170, PHASE 3 TRIAL EVALUATING COMBINATION OF COBIMETINIB & ATEZOLIZUMAB DID NOT MEET PRIMARY ENDPOINT

* EXELIXIS - IMSPIRE170 SHOWED COMBINATION OF COBIMETINIB & ATEZOLIZUMAB DID NOT REDUCE RISK OF DISEASE PROGRESSION OR DEATH COMPARED TO PEMBROLIZUMAB

* EXELIXIS INC - SAFETY PROFILE OBSERVED IN TRIAL WAS CONSISTENT WITH KNOWN SAFETY PROFILES OF INDIVIDUAL MEDICINES

* EXELIXIS INC - NO NEW SAFETY SIGNALS WERE IDENTIFIED WITH COMBINATION OF COBIMETINIB AND ATEZOLIZUMAB

* EXELIXIS INC - GENENTECH INFORMED EXELIXIS THAT GENENTECH INTENDS TO PRESENT RESULTS FROM TRIAL AT AN UPCOMING MEDICAL MEETING Source: (bit.ly/2L5xOuW) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below