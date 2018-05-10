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May 10, 2018 / 5:12 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Exelixis Says Phase 3 Imblaze370 Study Did Not Meet Its Primary Endpoint Of Improving Overall Survival Vs Regorafenib

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Exelixis Inc:

* EXELIXIS PROVIDES UPDATE ON IMBLAZE370 PHASE 3 PIVOTAL TRIAL OF ATEZOLIZUMAB AND COBIMETINIB IN PATIENTS WITH HEAVILY PRETREATED LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC COLORECTAL CANCER

* STUDY DID NOT MEET ITS PRIMARY ENDPOINT OF IMPROVING OVERALL SURVIVAL VERSUS REGORAFENIB

* GENENTECH INFORMED CO COMBINATION OF ATEZOLIZUMAB AND COBIMETINIB DID NOT DELIVER IMPROVEMENT IN OVERALL SURVIVAL VERSUS REGORAFENIB

* GENENTECH WILL FURTHER EXAMINE RESULTS FROM IMBLAZE370 AND PLANS TO PRESENT DATA AT AN UPCOMING MEDICAL MEETING Source text for Eikon: Further company coverage:

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