Healthcare
February 24, 2020 / 10:58 PM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-Exfo Says Revenue For Second Quarter Will Reach About $55 Million

1 Min Read

Feb 24 (Reuters) - EXFO Inc:

* EXFO UPDATES REVENUE OUTLOOK FOR SECOND QUARTER OF FISCAL 2020

* EXFO - NOW FORECASTS REVENUE FOR Q2 ENDING ON FEB. 29 WILL REACH APPROXIMATELY US$55 MILLION

* EXFO INC - MANAGEMENT EXPECTS REVENUE TO ACCELERATE IN UPCOMING QUARTERS AS OPERATIONS RETURN TO FULL CAPACITY

* EXFO INC - UPDATED REVENUE OUTLOOK FOR Q2 DUE TO CORONAVIRUS IMPACT ON SUPPLY CHAIN & MANUFACTURING OPERATIONS IN CHINA

* EXFO INC - ALSO UPDATED REVENUE OUTLOOK FOR Q2 OF FISCAL 2020 DUE TO AN INFORMATION TECHNOLOGY ISSUE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below