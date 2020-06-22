BRIEF-Exit from asset purchasing program is a long way off - Bank of Canada governor

June 22 (Reuters) - BANK OF CANADA GOVERNOR TIFF MACKLEM SAYS IN A NEWSCONFERENCE:
* CENTRAL SCENARIO IN JULY 15 MONETARY POLICY REPORT WILL LOOK A LOT LIKE A FORECAST
* GOVERNMENT’S PLANNED JULY 8 FISCAL SNAPSHOT WILL BE HELPFUL
* BOC’S MACKLEM: THERE IS A CONSIDERABLE AMOUNT OF MONETARY STIMULUS IN PLACE
* WE HAVE OPTIONS GOING FORWARD, WE CAN SCALE ASSET PURCHASING PROGRAMS, YIELD CONTROL ALSO IN OUR TOOL KIT
* WE WILL BE FLEXIBLE, WE WILL BE RESOLUTE, INNOVATIVE AND DETERMINED
* ASKED HOW LONG RECUPERATION PHASE WILL LAST, SAYS “I’M NOT GOING TO PUT IT ON A CALENDAR”
* JULY 15 MPR WILL LAY DOWN A TRACK, WE WILL MONITOR DATA RELATIVE TO THAT TRACK
* BANK’S CENTRAL SCENARIO IS NOT GOING TO INCLUDE A SECOND MAJOR ECONOMY-WIDE SHUTDOWN
* THERE WILL MOST LIKELY BE SOME LOCAL FLARE-UPS
* HARD RIGHT NOW TO SEE WHAT THE LASTING SIGNS OF DAMAGE TO THE ECONOMY WILL BE, CITES GOVERNMENT AID PROGRAMS
* SOME COMPANIES ARE NOT GOING TO SURVIVE THE CORONAVIRUS CRISIS
* NEWS CONFERENCE BY BOC’S MACKLEM ENDS (Reporting by Kelsey Johnson and David Ljunggren)