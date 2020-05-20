Healthcare
May 20, 2020 / 10:43 PM / Updated 26 minutes ago

BRIEF-Expedia Says Cancellations Still At Elevated Levels, But Have Stabilized - Conf Call

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Expedia Group Inc:

* EXPEDIA EXEC SAYS CANCELLATIONS STILL AT ELEVATED LEVELS, BUT HAVE STABILIZED - CONF CALL

* EXPEDIA EXEC SAYS LOCAL, REGIONAL, DOMESTIC DEMAND IS COMING BACK STRONGER AND SOONER

* EXPEDIA EXEC SAYS CO HAS SEEN NICE GROWTH COMING INTO MAY

* EXPEDIA EXEC SAYS CO EXPECTS MONTHLY CASH USAGE DURING THE COVID CRISIS TO BE BELOW $275 MILLION WITHIN NEXT COUPLE OF MONTHS

* EXPEDIA EXEC SAYS EXPECTS OVERHEAD EXPENSES TO DECLINE AT A DOUBLE DIGIT PERCENT STARTING IN Q2 Further company coverage:

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