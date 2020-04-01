BRIEF-Express Furloughing Most Store Associates

April 1 (Reuters) - Express Inc:
* EXPRESS, INC. PROVIDES ADDITIONAL COVID-19 BUSINESS UPDATES
* EXPRESS INC - SUSPENDING MERIT PAY INCREASES FOR 2020
* EXPRESS INC - FURLOUGHING MOST STORE ASSOCIATES AND A NUMBER OF CORPORATE ASSOCIATES
* EXPRESS INC - SIGNIFICANTLY REDUCING EXPENSES, CAPITAL EXPENDITURES AND INVENTORY RECEIPTS
* EXPRESS INC - FREEZING HIRING FOR DURATION OF COVID-19 CRISIS
* EXPRESS INC - FURLOUGHING MOST STORE ASSOCIATES AND A NUMBER OF CORPORATE ASSOCIATES Source text for Eikon: Further company coverage: