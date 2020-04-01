Healthcare
April 1, 2020 / 10:52 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Express Furloughing Most Store Associates

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Express Inc:

* EXPRESS, INC. PROVIDES ADDITIONAL COVID-19 BUSINESS UPDATES

* EXPRESS INC - SUSPENDING MERIT PAY INCREASES FOR 2020

* EXPRESS INC - FURLOUGHING MOST STORE ASSOCIATES AND A NUMBER OF CORPORATE ASSOCIATES

* EXPRESS INC - SIGNIFICANTLY REDUCING EXPENSES, CAPITAL EXPENDITURES AND INVENTORY RECEIPTS

* EXPRESS INC - FREEZING HIRING FOR DURATION OF COVID-19 CRISIS

* EXPRESS INC - FURLOUGHING MOST STORE ASSOCIATES AND A NUMBER OF CORPORATE ASSOCIATES Source text for Eikon: Further company coverage:

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