BRIEF-Express Inc Q4 Earnings Per Share $0.37

March 14 (Reuters) - Express Inc:
* EXPRESS, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS; INTRODUCES FIRST QUARTER AND FULL YEAR 2018 OUTLOOK
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.32 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 SALES $693.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $686.9 MILLION
* REMAIN ON TRACK TO DELIVER $44 TO $54 MILLION IN TOTAL SAVINGS BY 2019
* INVENTORY WAS $266.3 MILLION AT END OF 2017 COMPARED TO $241.4 MILLION AT END OF 2016
* DURING Q4 OF 2017, COMPANY RECOGNIZED A ONE-TIME GAIN OF APPROXIMATELY $3.1 MILLION RELATED TO TAX REFORM
* QTRLY E-COMMERCE SALES INCREASED 20% TO $203.3 MILLION
* ON A COMPARABLE SALES BASIS, QTRLY E-COMMERCE SALES INCREASED 17%
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.35 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.01 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: