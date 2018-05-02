FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 2, 2018 / 8:28 PM / in an hour

BRIEF-Express Scripts Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $1.77

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Express Scripts Holding Co:

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.10

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.76 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES Q2 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $2.18 TO $2.22

* QTRLY REVENUE $24,769.4 MILLION VERSUS $24,654.9 MILLION REPORTED LAST YEAR

* PREVIOUSLY PROVIDED 2018 GUIDANCE REMAINS SAME EXCEPT FOR CONSOLIDATED ADJUSTED EARNINGS PER DILUTED SHARE

* QTRLY ADJUSTED CLAIMS OF 340.1 MILLION, DOWN 3%

* CO HAS CURRENTLY SUSPENDED ITS SHARE REPURCHASE PROGRAM PURSUANT TO MERGER AGREEMENT WITH CIGNA

* SEES 2018 ADJUSTED EARNINGS PER DILUTED SHARE $9.00 TO $9.14

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.29 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $9.32, REVENUE VIEW $101.10 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 REVENUE VIEW $24.79 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.