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January 9, 2018 / 11:21 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Extraction Oil & Gas Increases Borrowing Base Under Credit Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Extraction Oil & Gas Inc:

* EXTRACTION OIL & GAS-ON JAN 5, CO ENTERED MASTER ASSIGNMENT, INCREASE AGREEMENT AND AMENDMENT NO. 2 TO AGREEMENT, DATED AS OF AUG 16, 2017 -SEC FILING​

* EXTRACTION OIL & GAS - ‍ AMENDMENT PROVIDES THAT BORROWING BASE UNDER CREDIT AGREEMENT BE INCREASED TO $750 MILLION AS OF NOV 1, 2017​

* EXTRACTION OIL & GAS INC - ‍MAXIMUM AMOUNT THAT MAY BE BORROWED UNDER CREDIT FACILITY IS SUBJECT TO CURRENT MAXIMUM LENDING COMMITMENTS OF $650 MILLION​

* EXTRACTION OIL & GAS- ‍AMENDMENT PROVIDES MAXIMUM AMOUNT FOR LETTER OF CREDIT ISSUED IN FAVOR OF A PURCHASER OF CO‘S CRUDE OIL BE INCREASED TO $35 MILLION​

* EXTRACTION OIL & GAS INC - ‍AMENDMENT RE-DETERMINED BORROWING BASE UNDER CREDIT AGREEMENT AT $750 MILLION​ Source text (bit.ly/2CK2B9r) Further company coverage:

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