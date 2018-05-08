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May 8, 2018 / 9:00 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Extreme Networks Reports Q3 Non-GAAP Earnings Per Share $0.16

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Extreme Networks Inc:

* EXTREME NETWORKS REPORTS THIRD QUARTER FISCAL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q3 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.16

* Q3 REVENUE $262 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $268.3 MILLION

* SEES Q4 2018 REVENUE $277 MILLION TO $287 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.21 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY GAAP NET LOSS $0.12 PER BASIC SHARE

* TARGETING REVENUE IN A RANGE OF $277.0 MILLION TO $287.0 MILLION FOR Q4

* GAAP EARNINGS ARE TARGETED TO BE BETWEEN $0.01 TO $0.08 PER DILUTED SHARE FOR Q4

* NON-GAAP EARNINGS ARE TARGETED IN A RANGE OF NET INCOME BETWEEN $0.16 TO $0.23 PER DILUTED SHARE FOR Q4 Source text for Eikon: Further company coverage:

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