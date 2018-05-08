BRIEF-Extreme Networks Reports Q3 Non-GAAP Earnings Per Share $0.16

May 8 (Reuters) - Extreme Networks Inc:
* EXTREME NETWORKS REPORTS THIRD QUARTER FISCAL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q3 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.16
* Q3 REVENUE $262 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $268.3 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.21 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* TARGETING REVENUE IN A RANGE OF $277.0 MILLION TO $287.0 MILLION FOR Q4
* GAAP EARNINGS ARE TARGETED TO BE BETWEEN $0.01 TO $0.08 PER DILUTED SHARE FOR Q4
* NON-GAAP EARNINGS ARE TARGETED IN A RANGE OF NET INCOME BETWEEN $0.16 TO $0.23 PER DILUTED SHARE FOR Q4 Source text for Eikon: Further company coverage: