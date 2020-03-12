Healthcare
March 12, 2020 / 5:20 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Exxaro Resources FY HEPS Of 3 027 Cents

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Exxaro Resources Ltd:

* REVIEWED ANNUAL FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 AND DIVIDEND DECLARATION

* FY HEPS OF 3 027 CENTS, UP 13%

* FINAL DIVIDEND OF 566 CENTS PER SHARE, UP 11 CENTS PER SHARE

* FY COAL PRODUCTION VOLUMES (EXCLUDING BUY-INS) WERE DOWN 1 463KT (-3%)

* FY 30% LOWER AVERAGE PRICE PER TONNE ACHIEVED OF US$54 (FY18: US$77)

* FOR 1H20, GLOBAL ECONOMIC GROWTH STABILISATION IS ANTICIPATED

* DEPENDING ON DURATION, SPEED OF VIRUS IN CHINA, RECOVERY IN THERMAL COAL IMPORT DEMAND IN CHINA MIGHT SUPPORT SEABORNE MARKET Source text for Eikon: Further company coverage:

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