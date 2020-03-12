BRIEF-Exxaro Resources FY HEPS Of 3 027 Cents

March 12 (Reuters) - Exxaro Resources Ltd:
* REVIEWED ANNUAL FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 AND DIVIDEND DECLARATION
* FINAL DIVIDEND OF 566 CENTS PER SHARE, UP 11 CENTS PER SHARE
* FY COAL PRODUCTION VOLUMES (EXCLUDING BUY-INS) WERE DOWN 1 463KT (-3%)
* FY 30% LOWER AVERAGE PRICE PER TONNE ACHIEVED OF US$54 (FY18: US$77)
* FOR 1H20, GLOBAL ECONOMIC GROWTH STABILISATION IS ANTICIPATED
* DEPENDING ON DURATION, SPEED OF VIRUS IN CHINA, RECOVERY IN THERMAL COAL IMPORT DEMAND IN CHINA MIGHT SUPPORT SEABORNE MARKET Source text for Eikon: Further company coverage: