Healthcare
June 25, 2020 / 5:18 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Exxaro Resources Says FY20 Capex Expected To Be 15% Lower Than Prior Guidance

1 Min Read

June 25 (Reuters) - Exxaro Resources Ltd:

* EXXARO - HY TOTAL COAL PRODUCTION (EXCLUDING BUY-INS) AND SALES VOLUMES ARE BOTH EXPECTED TO DECREASE BY 1% AND 2% RESPECTIVELY,

* EXXARO - EXPECT CAPITAL EXPENDITURE FOR 1H20 IN OUR COAL BUSINESS TO DECREASE BY 61% COMPARED TO 2H19

* EXXARO - FY20 CAPEX IS EXPECTED TO BE 15% LOWER THAN GUIDANCE PROVIDED IN MARCH 2020,

* EXXARO - EXPECT DOMESTIC COAL DEMAND TO SHOW A GRADUAL RECOVERY

* EXXARO - WHILE WE EXPECT TO ACHIEVE HIGHER EXPORT VOLUMES, THIS IS OFFSET BY LOWER COMMERCIAL DOMESTIC SALES VOLUMES

* EXXARO - DO NOT EXPECT TO CLAW BACK ON SALES LOST DURING PAST FEW MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

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