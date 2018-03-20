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March 20, 2018 / 1:09 PM / Updated 23 minutes ago

BRIEF-Exxonmobil Considers Polypropylene Production Expansion Along U.S. Gulf Coast

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Exxon Mobil Corp:

* EXXONMOBIL CONSIDERS POLYPROPYLENE PRODUCTION EXPANSION ALONG U.S. GULF COAST

* FINAL DECISION ON U.S. GULF COAST INVESTMENT, ANTICIPATED TO BE SEVERAL HUNDRED MILLION DOLLARS, EXPECTED LATER THIS YEAR

* ‍STARTED DETAILED WORK ON POTENTIAL U.S. GULF COAST PROJECT TO EXPAND POLYPROPYLENE MANUFACTURING CAPACITY BY UP TO 450,000 TONS A YEAR

* POTENTIAL PROJECT WILL CREATE MORE THAN 600 JOBS DURING PEAK CONSTRUCTION, MORE THAN 60 PERMANENT JOBS WHEN PRODUCTION STARTS

* ‍FACILITY STARTUP FOR POTENTIAL U.S. GULF COAST PROJECT​ COULD COME AS EARLY AS 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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