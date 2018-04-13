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April 13, 2018 / 12:55 AM / Updated 16 minutes ago

BRIEF-ExxonMobil Resumes Liquefied Natural Gas Production In Papua New Guinea

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - Exxon Mobil Corp:

* RESUMES LIQUEFIED NATURAL GAS PRODUCTION IN PAPUA NEW GUINEA

* PRODUCTION TO INCREASE IN COMING WEEKS; LNG CARGO DELIVERIES TO COMMENCE SOON

* PRODUCTION SAFELY RESTARTS AHEAD OF SCHEDULE AT PNG LNG PLANT NEAR PORT MORESBY

* LNG EXPORTS ARE EXPECTED TO RESUME SOON

* PRODUCTION OF LIQUEFIED NATURAL GAS RESUMED AT PROJECT IN PAPUA NEW GUINEA AFTER TEMPORARY SHUTDOWN AFTER A EARTHQUAKE OCCURRED IN REGION

* ONE TRAIN IS CURRENTLY OPERATING AT LNG PLANT NEAR PORT MORESBY

* PLANT’S SECOND TRAIN IS EXPECTED TO RESTART AS PRODUCTION IS INCREASED OVER TIME Source text for Eikon: Further company coverage:

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