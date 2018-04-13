BRIEF-ExxonMobil Resumes Liquefied Natural Gas Production In Papua New Guinea

April 12 (Reuters) - Exxon Mobil Corp:
* RESUMES LIQUEFIED NATURAL GAS PRODUCTION IN PAPUA NEW GUINEA
* PRODUCTION TO INCREASE IN COMING WEEKS; LNG CARGO DELIVERIES TO COMMENCE SOON
* PRODUCTION SAFELY RESTARTS AHEAD OF SCHEDULE AT PNG LNG PLANT NEAR PORT MORESBY
* PRODUCTION OF LIQUEFIED NATURAL GAS RESUMED AT PROJECT IN PAPUA NEW GUINEA AFTER TEMPORARY SHUTDOWN AFTER A EARTHQUAKE OCCURRED IN REGION
* ONE TRAIN IS CURRENTLY OPERATING AT LNG PLANT NEAR PORT MORESBY
* PLANT’S SECOND TRAIN IS EXPECTED TO RESTART AS PRODUCTION IS INCREASED OVER TIME Source text for Eikon: Further company coverage: