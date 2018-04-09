FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 9, 2018 / 1:11 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Eyegate Receives FDA Feedback On Investigational Device Exemption Amendment For Second Pilot Study Of Ocular Bandage Gel

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - EyeGate Pharmaceuticals Inc:

* EYEGATE RECEIVES FDA FEEDBACK ON INVESTIGATIONAL DEVICE EXEMPTION AMENDMENT FOR SECOND PILOT STUDY OF OCULAR BANDAGE GEL

* IN ITS LETTER, FDA IDENTIFIED FOUR DEFICIENCIES IN COMPANY’S SUBMISSION

* FDA REQUESTED ADDITIONAL INFORMATION ON MANUFACTURING PROCESSES ASSOCIATED WITH EYEGATE OBG PRODUCT

* CO TARGETING SUBMISSION OF A SECOND AMENDMENT TO IDE APPLICATION IN JULY 2018

* IN U.S. FDA’S LETTER, PRIMARY COMMENT RELATES TO VALIDATION OF FILTER SPECIFICALLY USED FOR STERILIZATION OF CMHA MATERIAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.