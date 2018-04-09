BRIEF-Eyegate Receives FDA Feedback On Investigational Device Exemption Amendment For Second Pilot Study Of Ocular Bandage Gel

April 9 (Reuters) - EyeGate Pharmaceuticals Inc:
* EYEGATE RECEIVES FDA FEEDBACK ON INVESTIGATIONAL DEVICE EXEMPTION AMENDMENT FOR SECOND PILOT STUDY OF OCULAR BANDAGE GEL
* IN ITS LETTER, FDA IDENTIFIED FOUR DEFICIENCIES IN COMPANY’S SUBMISSION
* FDA REQUESTED ADDITIONAL INFORMATION ON MANUFACTURING PROCESSES ASSOCIATED WITH EYEGATE OBG PRODUCT
* CO TARGETING SUBMISSION OF A SECOND AMENDMENT TO IDE APPLICATION IN JULY 2018
* IN U.S. FDA’S LETTER, PRIMARY COMMENT RELATES TO VALIDATION OF FILTER SPECIFICALLY USED FOR STERILIZATION OF CMHA MATERIAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)