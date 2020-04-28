BRIEF-ÅF Pöyry Q1 EBITA Up At SEK 474 Mln

April 28 (Reuters) - AF Poyry AB:
* INTERIM REPORT JANUARY-MARCH 2020
* Q1 EBITA, EXCLUDING. ITEMS AFFECTING COMPARABILITY, WAS SEK 474 MILLION (390)
* CHALLENGING MARKET CONDITIONS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY HAD A NEGATIVE EFFECT ON NET SALES
* ON CORONAVIRUS: EFFECTS OF COVID-19 HAVE VARIED DEPENDING ON INDUSTRY SEGMENT AND MARKET
* DEMAND IN INFRASTRUCTURE DIVISION WAS GENERALLY GOOD DURING QUARTER, BUT WE NOTED A CERTAIN IMPACT ON BUILDINGS SEGMENT TOWARDS END OF QUARTER
* PROCESS INDUSTRIES DIVISION PERFORMED WELL DURING QUARTER AND HAS NOT YET NOTED ANY SUBSTANTIAL IMPACT FROM COVID-19
* OUTLOOK WE FIND OURSELVES IN A MARKET SITUATION THAT IS BOTH UNCERTAIN AND DIFFICULT TO ASSESS, AND EXPECT EFFECTS OF COVID-19 OUTBREAK TO HAVE A NEGATIVE IMPACT ON NET SALES IN Q2
* WE STILL SEE GOOD LEVELS OF ACTIVITY IN MANY PARTS OF OUR CUSTOMER SEGMENTS
* HOWEVER, NEGATIVE EFFECTS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY AND DELAYED PROJECTS AND INVESTMENT DECISIONS IN OTHER SEGMENTS ARE TO BE EXPECTED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)