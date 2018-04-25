BRIEF-F5 Networks Reports Q2 GAAP EPS Of $1.77

April 25 (Reuters) - F5 Networks Inc:
* Q2 REVENUE $533.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $530 MILLION
* Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.31 EXCLUDING ITEMS
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.27 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FOR Q3 OF FISCAL 2018, ENDING JUNE 30, COMPANY HAS SET A REVENUE GOAL OF $535 MILLION TO $545 MILLION
* FOR Q3 OF FISCAL 2018, ENDING JUNE 30 COMPANY HAS SET A GAAP EARNINGS TARGET OF $1.79 TO $1.82 PER DILUTED SHARE
* FOR Q3 OF FISCAL 2018, ENDING JUNE 30 COMPANY HAS SET A NON-GAAP EARNINGS TARGET OF $2.36 TO $2.39 PER DILUTED SHARE
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.37, REVENUE VIEW $537.9 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)