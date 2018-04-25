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April 25, 2018 / 8:14 PM / in 2 hours

BRIEF-F5 Networks Reports Q2 GAAP EPS Of $1.77

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - F5 Networks Inc:

* Q2 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.77

* Q2 REVENUE $533.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $530 MILLION

* Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.31 EXCLUDING ITEMS

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.27 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FOR Q3 OF FISCAL 2018, ENDING JUNE 30, COMPANY HAS SET A REVENUE GOAL OF $535 MILLION TO $545 MILLION

* FOR Q3 OF FISCAL 2018, ENDING JUNE 30 COMPANY HAS SET A GAAP EARNINGS TARGET OF $1.79 TO $1.82 PER DILUTED SHARE

* FOR Q3 OF FISCAL 2018, ENDING JUNE 30 COMPANY HAS SET A NON-GAAP EARNINGS TARGET OF $2.36 TO $2.39 PER DILUTED SHARE

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.37, REVENUE VIEW $537.9 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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