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April 12, 2018 / 9:35 AM / in 3 hours

BRIEF-Fabege Sells Property In Vasastan

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - Fabege AB:

* FABEGE SELLS PROPERTY IN VASASTAN

* SALE IS BEING MADE IN FORM OF A COMPANY, WITH AN UNDERLYING PROPERTY VALUE OF SEK 215M

* AMOUNT WILL BE REPORTED UNDER UNREALISED CHANGES IN VALUE IN Q1.

* FABEGE HAS SOLD RESEDAN 3 PROPERTY IN VASASTAN TO PROBITAS.

* SALE IS BEING MADE IN FORM OF A COMPANY, WITH AN UNDERLYING PROPERTY VALUE OF SEK 215M.

* IN COMPARISON WITH VALUATION AT START OF YEAR, TRANSACTION RESULTS IN A PROFIT OF SEK 39M BEFORE TAX AND SEK 65M AFTER TAX Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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