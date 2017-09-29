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BRIEF-Fabege signs agreement with Bilia and begins development of Haga Norra
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September 29, 2017 / 2:05 PM / 21 days ago

BRIEF-Fabege signs agreement with Bilia and begins development of Haga Norra

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 29 (Reuters) - FABEGE AB:

* FABEGE SIGNS AN AGREEMENT WITH BILIA AND BEGINS THE DEVELOPMENT OF HAGA NORRA

* FABEGE SIGNS AN AGREEMENT WITH BILIA AND BEGINS THE DEVELOPMENT OF HAGA NORRA

* NEW AGREEMENT WITH BILIA MEANS THAT FABEGE CAN NOW BEGIN WITH DEVELOPMENT OF HAGA NORRA DISTRICT

* GREEN RENTAL AGREEMENT WITH BILIA LASTS 20 YEARS AND HAS AN ANNUAL RENT OF SEK 57M.

* FABEGE‘S INVESTMENT IS ESTIMATED TO APPROXIMATELY SEK 1.1BN INCLUDING AN EVACUATION- AND INVESTMENT CONTRIBUTION TO BILIA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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