Healthcare
March 25, 2020 / 7:09 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-FACC AG Plans Not To Distribute Dividend For 2019

1 Min Read

March 25 (Reuters) - FACC AG:

* TO CORONAVIRUS NOT POSSIBLE TO FORECAST RESULT FOR 2020 (CORRECTS TYPO)

* ADOPTS KEY STRATEGIC MEASURES TO PREPARE FOR EXPECTED CONSEQUENCES OF COVID 19 CRISIS

* IT IS CURRENTLY NOT POSSIBLE TO FORECAST RESULT FOR 2020 FINANCIAL YEAR

* WILL PROPOSE TO ANNUAL GENERAL MEETING NOT TO DISTRIBUTE A DIVIDEND FOR SHORT FINANCIAL YEAR 2019

* FROM TODAY’S PERSPECTIVE, IMPACT ON GROUP’S EARNINGS FOR 2020 AND AT LEAST ALSO IN 2021 IS CURRENTLY DIFFICULT TO ASSESS

* INVESTMENT BUDGET FOR 2020 IS BEING REVIEWED TO MEET NEEDS OF MARKET

* DECIDED ON PACKAGE OF MEASURES AT THEIR MEETING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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