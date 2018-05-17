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May 17, 2018 / 1:13 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Facebook Announces New Election Partnership With The Atlantic Council

Reuters Staff

1 Min Read

May 17 (Reuters) - Facebook Inc:

* FACEBOOK SAYS ANNOUNCING NEW ELECTION PARTNERSHIP WITH THE ATLANTIC COUNCIL

* FACEBOOK SAYS “IS INVESTING HEAVILY TO PREVENT OUR SERVICE FROM BEING ABUSED DURING ELECTIONS”

* FACEBOOK INC - WILL ALSO USE THE ATLANTIC COUNCIL’S DIGITAL RESEARCH UNIT MONITORING MISSIONS DURING ELECTIONS AND OTHER “HIGHLY SENSITIVE MOMENTS”

* FACEBOOK - EXPERTS FROM ATLANTIC COUNCIL TO WORK WITH CO'S SECURITY, POLICY & PRODUCT TEAMS TO GET FACEBOOK REAL-TIME INSIGHTS, UPDATES ON EMERGING THREATS Source text : (bit.ly/2rQTv6w) Further company coverage:

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