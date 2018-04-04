FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 4, 2018 / 9:10 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Facebook CEO Says "We're Probably A Year Into A Massive Three-Year Push" On Effort To Fix Facebook

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - Facebook Inc:

* FACEBOOK CEO - “AT THIS POINT I CLEARLY MADE A MISTAKE BY JUST DISMISSING FAKE NEWS AS CRAZY” - CONF CALL

* FACEBOOK CEO - “WE CLEARLY SHOULD HAVE DONE MORE ALL ALONG” TO OVERSEE APP DEVELOPERS - CONF CALL

* FACEBOOK CEO SAYS HE IS NOT AWARE OF ANY BOARD DISCUSSIONS ABOUT HIM STEPPING DOWN - CONF CALL

* FACEBOOK CEO SAYS HE HAS NOT FIRED ANYONE FOR CAMBRIDGE ANALYTICA SCANDAL, TAKES RESPONSIBILITY HIMSELF - CONF CALL

* FACEBOOK CEO SAYS “I DON’T THINK THERE’S BEEN ANY MEANINGFUL IMPACT” ON USER NUMBERS BUT ADDS “LOOK, IT’S NOT GOOD” - CONF CALL

* FACEBOOK CEO ON EFFORT TO FIX FACEBOOK - “WE’RE PROBABLY A YEAR INTO A MASSIVE THREE-YEAR PUSH” - CONF CALL Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.