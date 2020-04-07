Healthcare
April 7, 2020 / 10:16 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Facebook Prompts Group Admins To Share Covid-19 Broadcasts From Health Authorities

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Facebook Inc:

* WE PROMPT GROUP ADMINS TO SHARE LIVE BROADCASTS ABOUT COVID-19 FROM HEALTH AUTHORITIES LIKE CDC, WHO

* PARTNERED WITH CDC TO DEVELOP CURRICULUM IN LEARNING UNITS TOOL THAT GROUP ADMINS CAN SHARE TO HELP STAY SAFE DURING COVID-19 OUTBREAK

* MORE THAN DOUBLED THE NUMBER OF STATE & LOCAL GOVERNMENTS & HEALTH AGENCIES ONBOARDED TO FACEBOOK LOCAL ALERTS

* SHOW MEMBERS OF COVID-19 RELATED GROUPS AN EDUCATIONAL POP-UP DIRECTING THEM TO CREDIBLE INFORMATION FROM HEALTH ORGANIZATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below