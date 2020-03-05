Healthcare
March 5, 2020 / 5:47 PM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-Facebook Says Filed Lawsuit In Arizona Against Namecheap & Its Proxy Service, Whoisguard

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Facebook Inc:

* FACEBOOK INC - FILED A LAWSUIT IN ARIZONA AGAINST NAMECHEAP, A DOMAIN NAME REGISTRAR, AS WELL AS ITS PROXY SERVICE, WHOISGUARD

* FACEBOOK INC - SENT NOTICES TO WHOISGUARD BETWEEN OCTOBER 2018 AND FEBRUARY 2020

* FACEBOOK INC - FOUND THAT NAMECHEAP’S PROXY SERVICE, WHOISGUARD, REGISTERED OR USED 45 DOMAIN NAMES THAT IMPERSONATED FACEBOOK AND ITS SERVICES

* FACEBOOK INC - DESPITE WHOISGUARD’S OBLIGATION TO PROVIDE INFORMATION ABOUT INFRINGING DOMAIN NAMES, THEY DECLINED TO COOPERATE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below