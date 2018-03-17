FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 17, 2018 / 1:47 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Facebook Says Suspending Cambridge Analytica And Strategic Communication Laboratories Group From Its Platform

Reuters Staff

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Facebook Inc:

* SAYS SUSPENDING CAMBRIDGE ANALYTICA AND STRATEGIC COMMUNICATION LABORATORIES (SCL) GROUP FROM FACEBOOK‍​

* IN 2015, CO LEARNED THAT PSYCHOLOGY PROFESSOR AT UNIVERSITY OF CAMBRIDGE NAMED ALEKSANDR KOGAN LIED TO CO AND VIOLATED ITS PLATFORM POLICIES

* KOGAN VIOLATED PLATFORM POLICIES BY PASSING DATA FROM AN APP THAT WAS USING FACEBOOK LOGIN TO SCL/CAMBRIDGE ANALYTICA

* FACEBOOK-ABOUT 270,000 PEOPLE DOWNLOADED THE APP THAT GAVE KOGAN TO ACCESS INFORMATION SUCH AS CITY ON THEIR PROFILE, OR CONTENT THEY HAD LIKED Source text : bit.ly/2FZU1Ir Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.