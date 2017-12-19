BRIEF-FactSet Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $2.04

Dec 19 (Reuters) - Factset Research Systems Inc:
* FACTSET REPORTS STRONG EARNINGS GROWTH IN FIRST QUARTER 2018
* Q1 REVENUE $329.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $330.7 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.98 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - STARTING WITH Q1 OF FISCAL 2018, COMPANY WILL PROVIDE ANNUAL GUIDANCE AND DISCONTINUE QUARTERLY GUIDANCE
* - ORGANIC ASV GROWTH FOR FISCAL 2018 IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 4.9% TO 6.5%
* - FISCAL 2018 GAAP DILUTED EPS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $7.60 AND $7.80
* - FISCAL 2018 ADJUSTED DILUTED EPS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $8.25 AND $8.45
* - FISCAL 2018 GAAP OPERATING MARGIN IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 28.5% AND 30.0%
* - FISCAL 2018 ADJUSTED OPERATING MARGIN IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 31.0% AND 32.5%
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $8.19 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - ASV WAS $1.32 BILLION AT NOVEMBER 30, 2017, UP 5.1% OR $59.3 MILLION ORGANICALLY FROM PRIOR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: