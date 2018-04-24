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April 24, 2018 / 11:07 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Fairfax Africa Invests In Convertible Bonds Of Atlas Mara Ltd 

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Fairfax Africa Holdings Corp:

* FAIRFAX AFRICA INVESTS IN CONVERTIBLE BONDS OF ATLAS MARA LIMITED AND PROVIDES FINANCING TO PHILAFRICA FOODS

* FAIRFAX AFRICA HOLDINGS CORP - AGREED TO INVEST $16 MILLION IN ATLAS MARA SECURED CONVERTIBLE BONDS MATURING IN APRIL 2020

* FAIRFAX AFRICA HOLDINGS CORP - BONDS ARE SECURED WITH A PORTION OF ATLAS MARA’S SHAREHOLDING IN UNION BANK OF NIGERIA PLC

* FAIRFAX AFRICA HOLDINGS- IN CONNECTION WITH INVESTMENT, CO WILL EARN A STRUCTURING FEE EQUAL TO 3% OF AGGREGATE PROCEEDS OF DEBT FUNDRAISING

* FAIRFAX AFRICA HOLDINGS - SECURED LENDING ARRANGEMENT WITH PHILAFRICA, PURSUANT TO WHICH IT HAS PROVIDED PHILAFRICA WITH ZAR330 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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