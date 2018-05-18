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May 18, 2018 / 11:36 AM / in an hour

BRIEF-Fairfax Africa To Invest In Consolidated Infrastructure Group

Reuters Staff

1 Min Read

May 18 (Reuters) - Fairfax Africa Holdings Corp:

* FAIRFAX AFRICA TO INVEST IN CONSOLIDATED INFRASTRUCTURE GROUP

* FAIRFAX AFRICA HOLDINGS CORP - AGREED TO INVEST ZAR300 MILLION IN CONSOLIDATED INFRASTRUCTURE GROUP LIMITED

* FAIRFAX AFRICA HOLDINGS CORP - HAS AGREED TO UNDERWRITE A ZAR800 MILLION RIGHTS ISSUE TO CURRENT SHAREHOLDERS TO BE UNDERTAKEN BY CIG

* FAIRFAX AFRICA HOLDINGS CORP - UPON CLOSING OF CONVERTIBLE, FAIRFAX AFRICA WILL RECEIVE RIGHTS TO NOMINATE ONE DIRECTOR TO BOARD OF CIG

* FAIRFAX AFRICA HOLDINGS - UPON CLOSING OF RIGHTS OFFERING, CO WILL BE ENTITLED TO NOMINATE NUMBER OF DIRECTORS IN PROPORTION TO SHAREHOLDING IN CIG Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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