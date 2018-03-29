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March 29, 2018 / 9:16 PM / a day ago

BRIEF-Fairfax Announces Early Redemption Of Notes Due June 22, 2020

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Fairfax Financial Holdings Ltd :

* FAIRFAX ANNOUNCES EARLY REDEMPTION OF NOTES DUE JUNE 22, 2020

* FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - ON APRIL 30, 2018, REDEEMING ALL OF ITS OUTSTANDING 7.25% SENIOR NOTES DUE JUNE 22, 2020

* FAIRFAX FINANCIAL - REDEEMING SENIOR NOTES AT REDEMPTION PRICE OF 109.101% OF PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES PLUS ACCRUED AND UNPAID INTEREST

* FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - APPROXIMATELY C$267.3 MILLION PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES CURRENTLY OUTSTANDING Source text for Eikon: Further company coverage:

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