BRIEF-Fairfax Announces Early Redemption Of Notes Due June 22, 2020

March 29 (Reuters) - Fairfax Financial Holdings Ltd :
* FAIRFAX ANNOUNCES EARLY REDEMPTION OF NOTES DUE JUNE 22, 2020
* FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - ON APRIL 30, 2018, REDEEMING ALL OF ITS OUTSTANDING 7.25% SENIOR NOTES DUE JUNE 22, 2020
* FAIRFAX FINANCIAL - REDEEMING SENIOR NOTES AT REDEMPTION PRICE OF 109.101% OF PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES PLUS ACCRUED AND UNPAID INTEREST
* FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD - APPROXIMATELY C$267.3 MILLION PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES CURRENTLY OUTSTANDING Source text for Eikon: Further company coverage: