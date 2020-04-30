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April 30, 2020 / 11:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Fairfax Financial Holdings Q1 Loss Per Share $47.38

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Fairfax Financial Holdings Ltd :

* FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED: FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER

* Q1 LOSS PER SHARE $47.38

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-49.78 — REFINITIV IBES DATA

* FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS - QTRLY NET PREMIUMS WRITTEN BY INSURANCE AND REINSURANCE OPERATIONS INCREASED BY 10.1% TO $3,699.9 MILLION FROM $3,360.2 MILLION

* QTRLY CONSOLIDATED COMBINED RATIO OF INSURANCE AND REINSURANCE OPERATIONS WAS 96.8%

* FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS - QTRLY NET INVESTMENT LOSSES OF $1,539.5 MILLION, PRIMARILY RESULTING FROM SIGNIFICANT FALL IN EQUITY MARKETS IN MARCH Source text for Eikon: Further company coverage:

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