FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 7, 2018 / 9:19 PM / in an hour

BRIEF-Fairmount Santrol Says Co, Unimin Upon Merger To Become Covia, Will Trade On NYSE Under Ticker Symbol "CVIA"

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Fairmount Santrol Holdings Inc:

* FAIRMOUNT SANTROL - CO, UNIMIN CORPORATION UPON MERGER COMPLETION TO BECOME COVIA HOLDINGS CORPORATION, WILL TRADE ON NYSE UNDER TICKER SYMBOL “CVIA”

* FAIRMOUNT SANTROL HOLDINGS INC - AGREED TO INCREASE NUMBER OF COVIA BOARD MEMBERS AT CLOSING FROM 11 DIRECTORS TO 13

* FAIRMOUNT SANTROL HOLDINGS INC - NAMED FOUR ADDITIONAL, INDEPENDENT DIRECTORS, INCLUDING CHAIRMAN RICHARD NAVARRE, TO COMPLETE 13-MEMBER COVIA BOARD Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.