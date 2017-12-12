FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Fairmount Santrol, Unimin To Merge
Sections
Featured
Investigators search for clues in attempted New York subway bombing
New York Subway attack
Investigators search for clues in attempted New York subway bombing
The write stuff: lessons from author James Patterson
Life lessons
The write stuff: lessons from author James Patterson
U.S. transit agencies cautious on electric buses
Energy & Environment
U.S. transit agencies cautious on electric buses
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 12, 2017 / 12:48 PM / in an hour

BRIEF-Fairmount Santrol, Unimin To Merge

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Fairmount Santrol Holdings Inc:

* PRESS RELEASE - FAIRMOUNT SANTROL AND UNIMIN TO MERGE, CREATING A LEADER IN PROPPANT AND INDUSTRIAL MATERIALS SOLUTIONS

* SAYS DEAL FOR APPROXIMATELY $0.74 PER SHARE

* SAYS CURRENT FAIRMOUNT SHAREHOLDERS TO RECEIVE $170 MILLION IN CASH AND 35% OWNERSHIP IN COMBINED COMPANY

* SAYS DEAL PROVIDES SUBSTANTIAL EARNINGS ACCRETION FROM $150 MILLION IN TARGETED ANNUAL SYNERGIES, WITH 50% ACHIEVABLE IN FIRST YEAR AFTER CLOSE

* SAYS COMBINED CO EXPECTED TO HAVE 45 MILLION TONS OF ANNUAL SAND, MINERAL PROCESSING CAPACITY AND 3.0 MILLION TONS OF ANNUAL COATING CAPACITY

* SAYS BOARDS OF BOTH COS APPROVED AGREEMENT UNDER WHICH FAIRMOUNT, UNIMIN TO COMBINE IN TAX-FREE, CASH AND STOCK DEAL

* SAYS SIBELCO WILL MAINTAIN OWNERSHIP OF UNIMIN‘S HIGH-PURITY QUARTZ BUSINESS, WHICH MAINLY SERVES ELECTRONICS MANUFACTURERS IN ASIA

* SAYS UNIMIN SECURED FULLY COMMITTED FINANCING TO REFINANCE BOTH COS’ OUTSTANDING DEBT OBLIGATIONS, SOME DEAL EXPENSES

* SAYS CONCURRENT WITH CLOSING OF DEAL, COMBINED CO INTENDS TO LIST ITS SHARES ON NEW YORK STOCK EXCHANGE

* SAYS UPON CLOSING, COMBINED CO‘S BOARD OF DIRECTORS IS EXPECTED TO COMPRISE 11 MEMBERS, SIX OF WHOM WILL BE RECOMMENDED BY SIBELCO

* SAYS JENNIFFER DECKARD, CURRENT CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF FAIRMOUNT SANTROL, IS EXPECTED TO SERVE AS CEO OF COMBINED CO

* SAYS SIBELCO HAS RIGHT TO NOMINATE INDEPENDENT CHAIRMAN OF COMBINED COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.