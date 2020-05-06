Healthcare
May 6, 2020 / 1:58 PM / Updated 42 minutes ago

BRIEF-Fairvest Withdraws Dividend Guidance

1 Min Read

May 6 (Reuters) - Fairvest Property Holdings Ltd:

* JSE: FVT - OPERATIONAL UPDATE ON COVID-19 IMPACT AND WITHDRAWAL OF DIVIDEND GUIDANCE

* FAIRVEST PROPERTY HOLDINGS LTD - FAIRVEST WITHDRAWS ITS GROWTH IN DISTRIBUTION GUIDANCE FOR 30 JUNE 2020 FINANCIAL YEAR

* FAIRVEST PROPERTY HOLDINGS LTD - HAS NO DEBT FACILITIES MATURING FOR REMAINDER OF 2020 FINANCIAL YEAR

* FAIRVEST PROPERTY HOLDINGS LTD - AS AT 5 MAY 2020, FAIRVEST HAS ABOUT R105 MILLION OF UNDRAWN DEBT FACILITIES AVAILABLE Source text for Eikon: Further company coverage:

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