BRIEF-Falck Renewables FY Net Profit Up At EUR 48.4 Mln

March 12 (Reuters) - Falck Renewables SpA:
* FY REVENUE EUR 374.5 MILLION VERSUS EUR 335.9 MILLION YEAR AGO
* FY NET PROFIT EUR 48.4 MILLION VERSUS EUR 43.7 MILLION YEAR AGO
* FY EBITDA EUR 204.0 MILLION VERSUS EUR 191.5 MILLION YEAR AGO
* SEES 2020 CONSOLIDATED EBITDA BETWEEN EUR 196 MILLION AND EUR 206 MILLION
* SEES 2020 CONSOLIDATED NET PROFIT BETWEEN EUR 40 MILLION AND EUR 44 MILLION
* SEES IN 2020 CONSOLIDATED NET FINANCIAL POSITION (INCLUDING FAIR VALUE OF DERIVATIVES) IS EXPECTED BETWEEN EUR 775 MILLION AND EUR 785 MILLION
* RESERVES RIGHT TO UPDATE FUTURE EVOLUTION OF OPERATIONS AND GUIDANCE, SHOULD CORONAVIRUS CRISIS GENERATE MATERIAL IMPACTS ON ECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)