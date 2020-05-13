Healthcare
May 13, 2020 / 3:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Falck Renewables Q1 Pre-Tax Profit Up At EUR 39.0 Mln

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Falck Renewables SpA:

* Q1 REVENUE EUR 121.0 MILLION VERSUS EUR 105.9 MILLION YEAR AGO

* Q1 PRE-TAX PROFIT EUR 39.0 MILLION VERSUS EUR 34.7 MILLION YEAR AGO

* IN Q1 INDUSTRIAL OUTPUT AND GROUP’S RESULTS WERE NOT AFFECTED BY COVID-19

* GUIDANCE PLANNED FOR 2020 UPDATED

* GUIDANCE 2020, EXPECTS EBITDA BETWEEN EURO 196 AND 202 MILLION

* GUIDANCE 2020, EXPECTS GROUP NET EARNINGS BETWEEN EURO 40 AND 42 MILLION

* RESERVES RIGHT TO UPDATE OUTLOOK IN 2020 IF COVID-19 GENERATES MATERIAL IMPACTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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